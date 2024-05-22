Karne günü ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

Karne günü tarihi, okulların kapanmasına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 20 milyonu aşkın öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 tatil takvimini araştırıyor. Okulların kapanmasına artık sayılı gün kala, öğrencilerin hangi tarihte karnelerini alacakları ise belli oldu. Peki, karne günü ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? İşte 2023-2024 MEB karne günü tarihi.

Karne günü ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

Okulların kapanmasına çok az bir zaman kala, karnelerin hangi gün verileceği milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Her yıl okul yönetiminin belirlediği saat aralıklarında verilen karnelerin bu yıl hangi tarihte verileceği merak konusu oldu. Peki, günü ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Yani okulların kapanmasına 22 gün kaldı.

Karne günü ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi) - 1

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibarıyla verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

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