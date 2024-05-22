Karne günü ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

Okulların kapanmasına çok az bir zaman kala, karnelerin hangi gün verileceği milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Her yıl okul yönetiminin belirlediği saat aralıklarında verilen karnelerin bu yıl hangi tarihte verileceği merak konusu oldu. Peki, karne günü ne zaman? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Yani okulların kapanmasına 22 gün kaldı.

