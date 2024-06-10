Karne günü tarihi 2024: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

Karne günü tarihi, yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesine çok az bir zaman kaldı. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte güneş, deniz ve kumun keyfini sürmek isteyen öğrenciler karne gününü bekliyor. Peki, karne günü ne zaman? Karneler saat kaçta verilecek? İşte okulların kapanış tarihi.

Karne günü tarihi 2024: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

Karnelerin ne zaman alınacağı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir zaman kala merak ediliyor. günü okullara gidip karne heyecanı yaşayacak olan milyonlarca öğrenci, okullarda karnelerin hangi gün dağıtılacağını araştırıyor. Peki, karne günü ne zaman? Karneler saat kaçta verilecek?

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Karne günü tarihi 2024: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? - 1

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

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