Karne günü tarihi 2024: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

Karnelerin ne zaman alınacağı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Karne günü okullara gidip karne heyecanı yaşayacak olan milyonlarca öğrenci, okullarda karnelerin hangi gün dağıtılacağını araştırıyor. Peki, karne günü ne zaman? Karneler saat kaçta verilecek?



KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

