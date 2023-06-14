Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? (2023 MEB okulların kapanış tarihi)

Binlerce öğrencinin karne heyecanı başladı. 16 Haziran'da okulların kapanacak olması ve yüz binlerce öğrencinin karnelerini alacak olması sebebiyle, karnelerin verilme saatleri merak ediliyor. Öğretmenlerin e-Okul not girişine ders notlarını girmesinin ardından, karnelerin verileceği tarih gündeme geldi. İşte ayrıntılar.



KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?



Okullarda karnelerini almak için bekleyen 19 milyondan fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi cuma günü karne alacak. Karneler öğrencilerin eğitim aldığı sınıflarda verilecek.



Karne dağıtım saatleri okullara ve illere göre değişkenlik gösterebilir. Öğrenciler ve aileleri karne dağıtımı saatlerini ilgili sınıf öğretmenlerinden veya okul yönetimlerinden öğrenebilirler.



Karne dağıtımları genellikle sabah 09.00 ile 10.00 saatleri arasında dağıtılmaktadır.

KARNE GÜNÜ OKULA SERBEST Mİ GİDİLECEK?



Karne günlerinde öğrencilerin okula serbest kıyafetle geleceğine ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktadır.



Normal şartlarda karne günü öğrenciler üniformalı bir şekilde okula gitmelidir. Ancak bu durum okullara göre değişkenlik gösterebilir. Bazı okullarda resmi üniforma şart koşulurken bazı okullarda ise karne günü sivil kıyafetle gidilebiliyor.