Okullarda 1. dönemin bitmesi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren başlayacak. Karnelerini alacak olan öğrenciler ise, okullarda karnelerin ne zaman verileceğini merak ediyor. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?



KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?



Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Böylelikle okullarda 1. dönem 22 Ocak'ta sona erecek.



Karnelerin ise 19 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.



İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.



İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.