Kasım ara tatili ne zaman bitecek? (Ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı)

Birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.



Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.



Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım 'da tekrar ders başı yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.



11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek﻿​