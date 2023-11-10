Kasım ara tatili ne zaman bitecek? (Ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı)

Yurt genelinde tüm kademelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün (10 Kasım) itibarıyla başladı. Yılın ilk ara tatil, hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek. Peki, kasım ara tatili ne zaman bitecek?

Kasım ara tatili ne zaman bitecek? (Ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı)

Milli Bakanlığı (), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda, binlerce öğrenci yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapacak.

Kasım ara tatili ne zaman bitecek? (Ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı) - 1

Birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım 'da tekrar ders başı yapacak.

Kasım ara tatili ne zaman bitecek? (Ara tatil tarihleri MEB tarafından paylaşıldı) - 2

İKİNCİ TARİHLERİ

22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek﻿​

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