Kaymakamlık sınavı giriş yerleri açıklandı: 2023 ÖSYM Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2023-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.



KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?



ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.



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KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?



Açıklamada, 3 Aralık'taki 2023-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.