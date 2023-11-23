Kaymakamlık sınavı giriş yerleri açıklandı: 2023 ÖSYM Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri sorgulama ekranı

Kaymakamlık sınavı giriş yerleri, 3 Aralık'ta yapılacak olan kaymakamlık sınavına katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 kaymakamlık sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, kaymakamlık sınavı giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

Kaymakamlık sınavı giriş yerleri açıklandı: 2023 ÖSYM Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 3 Aralık'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2023-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, "https://.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi.

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Açıklamada, 3 Aralık'taki 2023-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

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