Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı: 2023 kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 kaymakamlık sınavı soru ve cevapları, sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar tarafından sorgulanıyor. Bugün tamamlanan kaymakamlık sınavının ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. İşte ayrıntılar.



KAYMAKAMLIK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



3 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na ait (2023-Kaymakamlık) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 3 Aralık 2023 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sonlanacak.



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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimiyle Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuç tarihi duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarını 28 Aralık 2023 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.