KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercih işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih alınmaya başladığını duyurdu. Tercih işlemleri 3 Eylül 23.59'da sona erecek.

ntv.com.tr 31.08.2020 - 14:43

KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercih işlemleri başladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yayınladığı duyuruya göre Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/10 Tercih Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Adaylar tercihlerini, 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS-2020/10 TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KPSS-2020/10 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

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