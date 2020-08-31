KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercih işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yayınladığı duyuruya göre Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/10 Tercih Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Adaylar tercihlerini, 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS-2020/10 TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KPSS-2020/10 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.