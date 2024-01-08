KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı: ÖSYM KPSS 2023/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2023/2 tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. 27 Aralık tarihine kadar tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?



KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 08 Ocak 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasından öğrenebileceklerdir.



Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.



KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN