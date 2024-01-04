KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonuçları)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 20-27 Aralık tarihleri arasında ÖSYM üzerinden tamamlanan KPSS 2023/2 tercih sonuçları için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonuçları)

2023 /2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. 27 Aralık'ta sona eren KPSS 2023/2 tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 20-27 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS 2023/2 tercih işlemleri için gözler sonuç tarihine çevrildi.

KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonuçları) - 1

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

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