KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonuçları tarihi)

KPSS 2023/2 tercih sonuçları, kamu kurumlarında memur olabilme hayaliyle tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlayacak. Tercih işlemleri 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.



KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Aralık'ta başlayan KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.



Sonuçların tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.