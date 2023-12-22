KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonuçları tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/2) tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 20-27 Aralık tarihleri arasında KPSS-2023/2 tercihleri yapan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ekranına çevirdi. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonuçları tarihi)

2023/2 tercih sonuçları, kamu kurumlarında memur olabilme hayaliyle tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlayacak. işlemleri 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 20 Aralık'ta başlayan KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

Sonuçların tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

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