KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Peki, KPSS-2023/7 tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?
KPSS-2023/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KPSS-2023/7 TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
KPSS TERCİH TARİHLERİ
Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
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