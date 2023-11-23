KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/7) tercih kılavuzu yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz üzerinden tercihlerini yapabilecek. Peki, KPSS-2023/7 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS 2023/7 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere tarafından yerleştirme yapılacak. Peki, -2023/7 tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

KPSS-2023/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

işlemleri, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2023/7 TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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