KPSS 2023/7 tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM KPSS personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı)

KPSS 2023/7 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek için tercihte bulunan adaylar ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki, KPSS 2023/7 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?
KPSS 2023/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Aralık 2023 tarihinde 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
- Etiketler :
- Haberler -
- Kpss Sonuçları
- Kpss
- Ösym
- Tercih