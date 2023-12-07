KPSS 2023/7 tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM KPSS personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı)

KPSS 2023/7 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek için tercihte bulunan adaylar ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki, KPSS 2023/7 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?



KPSS 2023/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Aralık 2023 tarihinde 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.