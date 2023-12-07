KPSS 2023/7 tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM KPSS personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS 2023/7) tercih sonuçları açıklandı. 23-29 Kasım tarihleri arasında ÖSYM tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına tercihte bulunan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresinden öğrenebilecek. İşte KPSS 2023/7 tercih sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS 2023/7 tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM KPSS personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı)

2023/7 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek için tercihte bulunan adaylar 'nin resmi sayfası üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor.  Peki, KPSS 2023/7 tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS 2023/7 SONUÇLARI AÇIKLANDI

23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Aralık 2023 tarihinde 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

KPSS 2023/7 tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM KPSS personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı) - 1

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.

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