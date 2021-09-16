KPSS A Grubu ve öğretmenlik sonuçları açıklandı

2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.09.2021 - 09:58

KPSS A Grubu ve öğretmenlik sonuçları açıklandı

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2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1 Ağustos'ta düzenlenen 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 7-8 Ağustos'ta gerçekleşen 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos'ta yapılan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarları kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Buna göre, 15 Ağustos'ta uygulanan 2021-KPSS ÖABT sınavında "kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği testi" temel soru kitapçığındaki 13 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevabın "A" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

KPSS sonuçlarının açıklandığı bilgisini sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

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