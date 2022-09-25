KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KPSS sınav sonuç takvimi)

KPSS alan bilgisi sınavları, bugün ÖSYM tarafından yapılan sınavla birlikte tamamlandı. 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumu dün düzenlendi. Bugün düzenlenen üçüncü oturumun ardından sınavlar tamamlandı ve adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KPSS sınav sonuç takvimi)

alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.

tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, KPSS alan bilgisi ne zaman açıklanacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuzda yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından KPSS alan bilgisi sınavları 24-25 Eylül tarihlerinde yapıldı. Yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KPSS sınav sonuç takvimi) - 1

Buna göre; KPSS alan bilgisi sınavının sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak.

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