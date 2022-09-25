KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KPSS sınav sonuç takvimi)

KPSS alan bilgisi sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.

ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuzda yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından KPSS alan bilgisi sınavları 24-25 Eylül tarihlerinde yapıldı. Yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS alan bilgisi sınavının sonuçları 21 Ekim tarihinde açıklanacak.