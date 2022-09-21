KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta? (2022 KPSS alan bilgisi oturumu sınav takvimi)

KPSS alan bilgisi sınavı için son hazırlıklar sürüyor. 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan KPSS alan bilgisi sınavlarının saat kaçta başlayacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte açıklandı. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta?



KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS alan bilgisi oturumu sınav takvimi sonrasında, sınavların hangi günlerde yapılacağı belli oldu.



Buna göre; KPSS alan sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanacak. 24 Eylül'de, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu uygulanacak.



25 Eylül 2022 tarihinde ise 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu yapılacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının saat kaçta başlayacağı belli oldu.



Buna göre; 24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.