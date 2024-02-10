KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav takvimi)

2024 KPSS (lisans, önlisans ve ortaöğretim) başvuruları için geri sayım başladı. Memur olabilme hayaliyle bu yılın KPSS sınavlarına katılacak olan adaylar hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da sınav takvimini inceliyor. Peki, 2024 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?



2024 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.



2024 KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ



KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.



KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.



KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.