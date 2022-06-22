KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman? (2022 KPSS takvimi)

KPSS lisans geç başvurularının 16 Haziran'da sona erdi. Şimdi gözler diğer branşlarda. KPSS lisans testi 31 Temmuz'da yapılacak. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta alınmaya başlanacak.

Haberler 22.06.2022 - 14:23

KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman? (2022 KPSS takvimi)

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları için geri sayım başladı. 

ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri şu şekilde: 

KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür, Bilimleri tarihi: 31 Temmuz,

KPSS Alan Bilgisi

1. gün sınavı: 6 Ağustos

2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS DHBT

Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.

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