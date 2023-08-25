KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS Lisans branş sıralaması

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme sürecinin tamamlandığı belirtildi. Tüm gözler şimdi KPSS Lisans branş sıralamasının açıklanacağı tarihte. İşte, KPSS branş sıralamalarında son durum...



KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2023 KPSS Lisans oturumlarına ait branş sıramaları henüz açıklanmadı.



Branş sıralamasının kısa bir zaman içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.



Adaylar branş sıralamalarına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.



KPSS SONUÇ SORGULAMA



Adayların sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği kaydedildi.



SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

