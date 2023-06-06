KPSS geç başvuru ekranı 2023: ÖSYM KPSS (lisans, ÖABT, alan bilgisi) geç başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) geç başvuruları bugün itibarıyla başladı. Devlet kadrolarında çalışabilme hayaliyle KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sınavlarına hazırlanan adaylar için başvuru işlemleri 29 Mayıs'ta sona ermişti. Başvuruları kaçıran adaylar için ÖSYM AİS ekranı üzerinden geç başvurular erişime açıldı. Peki, KPSS geç başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

KPSS geç başvuru ekranı 2023: ÖSYM KPSS (lisans, ÖABT, alan bilgisi) geç başvurusu nasıl yapılır?

2023 geç başvurularının başlamasıyla birlikte, geç başvuruların nasıl yapılacağı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor. 23 Temmuz tarihinde yapılacak olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür- Bilimleri oturumları için başvurularını henüz yapmamış olan adaylar, ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor. İşte ayrıntılar.

KPSS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS geç başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı.

Adaylar geç başvuru işlemlerini https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapılacak.

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KPSS geç başvuru ekranı 2023: ÖSYM KPSS (lisans, ÖABT, alan bilgisi) geç başvurusu nasıl yapılır? - 1

﻿2023 KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvuru ücretleri de netlik kazandı. Buna göre;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

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