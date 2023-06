KPSS geç başvuru ekranı 2023: ÖSYM KPSS (lisans, ÖABT, alan bilgisi) geç başvurusu nasıl yapılır?

2023 KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



2023 KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvuru ücretleri de netlik kazandı. Buna göre;



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL



ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.



Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.



KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.