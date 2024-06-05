2024 KPSS lisans sınavı, devlet kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce lisans mezunu kişinin gündeminde yer alıyor. KPSS lisans sınavlarından güzel bir puan alarak kamu dairelerine girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman? 2024 KPSS lisans sınavı giriş yerleri belli oldu mu?



2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?



Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

