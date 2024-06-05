2024 KPSS lisans sınavı, devlet kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce lisans mezunu kişinin gündeminde yer alıyor. KPSS lisans sınavlarından güzel bir puan alarak kamu dairelerine girmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman? 2024 KPSS lisans sınavı giriş yerleri belli oldu mu?
2024 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ
KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
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