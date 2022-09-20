KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç takvimi)

ÖSYM tarafından 19 Eylül'de iptal edilen KPSS sınavının yerine düzenlenen KPSS lisans sınavı tamamlandı.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumunun tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar için ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimi merak edildi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; KPSS lisans sınavı sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?



KPSS lisans sınavı soru ve cevapları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında merak edildi. ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden KPSS lisans sınavı soru ve cevaplarının yüzde 10'u erişime açıldı.



Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 28 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.

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