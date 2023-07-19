KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı giriş yerleri açıklandı (2023 ÖSYM KPSS sınav yerleri sorgulama)

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KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı giriş yerleri açıklandı.
29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi 3. Oturumu’na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/06pjc2AnSR pic.twitter.com/2MSzYLPCzm— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 19, 2023
2023 KPSS SINAV TAKVİMİ
ÖSYM tarafından yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
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