KPSS ön lisans başvurularında son gün | 2022 KPSS ön lisans takvimi

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2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularında bugün son gün.



Yeni KPSS sınav takviminin paylaşılmasıyla birlikte sınavların tarihi değişti.

KPSS önlisans başvuruları hala devam ediyor.

Adaylar https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.



2022 KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



KPSS önlisans başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.



KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



9 Ekimde yapılacak KPSS önlisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

YENİ KPSS SINAV TAKVİMİ



İşte ÖSYM'nin açıklaması;



"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;



2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,



2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,



2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,



2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,



18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,



13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.



Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."