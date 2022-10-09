KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS sonuç takvimi)

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavı sona erdi. KPSS ön lisans sınavının tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimiyle birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; 9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI



ÖSYM'den gelen açıklama sonrasında 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavının soru ve cevap anahtarı yayımlandı.



ÖSYM'den yapılan duyuruda; "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Ekim 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır." ifadelerine yer verildi.



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