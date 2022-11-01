KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç tarihi)

KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım başladı. 9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavı sonrasında, sonuçlar için kısa bir zaman kaldı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç tarihi)

ön lisans sonuçları için tarih belli oldu. tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında için merak son buldu. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Sınavın ÖSYM tarafından saat 10.00 itibariyle açıklanması bekleniyor.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS ön lisans sonuç tarihi) - 1

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS ön lisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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