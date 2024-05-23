KPSS önlisans başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS önlisans başvuru tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan kişilerin katılım sağlayacakları KPSS önlisans sınavı öncesinde başvuru tarihleri merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS önlisans başvuruları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS önlisans başvuruları ne zaman?

KPSS önlisans başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS önlisans başvuru tarihi)

2024 önlisans başvuruları, iki yıllık bölümlerden üniversite mezunu olanların gündeminde yer almaya başladı. Her iki yıl da bir düzenlenen KPSS önlisans sınavının bu yıl yapılacağı tarih belli olurken, gözler tarihlerine çevrildi. Peki, 2024 KPSS önlisans başvuruları ne zaman?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS önlisans sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

KPSS önlisans başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS önlisans başvuru tarihi) - 1

ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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