KPSS önlisans başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS önlisans başvuru tarihi)

2024 KPSS önlisans başvuruları, iki yıllık bölümlerden üniversite mezunu olanların gündeminde yer almaya başladı. Her iki yıl da bir düzenlenen KPSS önlisans sınavının bu yıl yapılacağı tarih belli olurken, gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2024 KPSS önlisans başvuruları ne zaman?



KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS önlisans sınavı için tarih belli oldu.



Buna göre; 2024 KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

