KPSS ortaöğretim puanı (60, 65, 75) ile ne olunur, P94 puan türü nedir? (2022 KPSS taban ve tavan puanları)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavdan 60, 65 ve 75 puan olan öğrenciler, P94 puan türüyle hangi meslekleri tercih edebileceklerini sorgulamaya başladı. Geçmiş yıllardaki KPSS taban ve tavan puanlarıyla, hangi meslekleri tercih edebileceğini öğrenebilirsiniz. İşte KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları.

KPSS ortaöğretim puanı (60, 65, 75) ile ne olunur, P94 puan türü nedir? (2022 KPSS taban ve tavan puanları)

ortaöğretim taban ve tavan puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla merak edilmeye başladı. Öte yandan KPSS puanını öğrenen adaylar, P94 nedir sorgusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?

KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler 2022 yılı KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi. Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS P94 NEDİR?

KPSS P94 puan türü ortaöğretim sonuçlarında yer alan bir puan türüdür. Sınava giren adayların yaptıkları netler KPSS P94 ibaresinde bulunmaktadır.

Sınava giren her kamu adayının standart sapmaya göre netleri KPSS P94 puanı üzerinden hesaplanmaktadır.

KPSS ortaöğretim puanı (60, 65, 75) ile ne olunur, P94 puan türü nedir? (2022 KPSS taban ve tavan puanları) - 1

KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

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