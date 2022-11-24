KPSS ortaöğretim puanı (60, 65, 75) ile ne olunur, P94 puan türü nedir? (2022 KPSS taban ve tavan puanları)

KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla merak edilmeye başladı. Öte yandan KPSS puanını öğrenen adaylar, P94 nedir sorgusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?
KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler 2022 yılı KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi. Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilirsiniz.
KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KPSS P94 NEDİR?
KPSS P94 puan türü ortaöğretim sonuçlarında yer alan bir puan türüdür. Sınava giren adayların yaptıkları netler KPSS P94 ibaresinde bulunmaktadır.
Sınava giren her kamu adayının standart sapmaya göre netleri KPSS P94 puanı üzerinden hesaplanmaktadır.
KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü