KPSS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları sorgulama)

KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç adresinden görüntülenecek.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

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