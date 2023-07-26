KPSS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları sorgulama)

KPSS 2023/1 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte erişime açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri 13 Temmuz'da tamamlanmıştı. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

KPSS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları sorgulama)

2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS bazı kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, 'nin sonuç adresinden görüntülenecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları sorgulama) - 1

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

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