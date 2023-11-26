KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS-2023/7 tercih sonuçları tarihi)

KPSS 2023/7 tercih sonuçları, tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 29 Kasım'a kadar sürecek olan KPSS 2023/7 tercihleri sonrasında sonuçlar gündeme gelecek. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2023/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Daha önceki tercih döneminde, tercih sonuçları 20 gün içerisinde ilan edilmişti.

Bına göre; KPSS-2023/7 tercih sonuçlarının 20 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.