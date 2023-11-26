KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS-2023/7 tercih sonuçları tarihi)

KPSS 2023/7 tercih sonuçları, tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 29 Kasım'a kadar sürecek olan KPSS 2023/7 tercihleri sonrasında sonuçlar gündeme gelecek. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2023/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
Daha önceki tercih döneminde, tercih sonuçları 20 gün içerisinde ilan edilmişti.
Bına göre; KPSS-2023/7 tercih sonuçlarının 20 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.
KPSS-2023/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KPSS-2023/7 TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
- Etiketler :
- Haberler -
- Kpss Sonuçları
- Kpss
- Ösym
- Tercih