KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS-2023/7 tercih sonuçları tarihi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS 2023/7) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 23 Kasım'da başlayan tercih işlemleri sonrasında merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak olan alımlar KPSS 2023/7 tercih sonuçlarıyla belli olacak. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS-2023/7 tercih sonuçları tarihi)

2023/7 tercih sonuçları, tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 29 Kasım'a kadar sürecek olan KPSS 2023/7 tercihleri sonrasında sonuçlar gündeme gelecek. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2023/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Daha önceki tercih döneminde, tercih sonuçları 20 gün içerisinde ilan edilmişti.

Bına göre; KPSS-2023/7 tercih sonuçlarının 20 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS-2023/7 tercih sonuçları tarihi) - 1

KPSS-2023/7 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

işlemleri, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2023/7 TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...