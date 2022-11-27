KPSS tercihleri 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? (ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)

KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS takvimi sonrasında, KPSS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, KPSS tercihleri ne zaman?



KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.



ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.



Buna göre; KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık'ta yayınlanacak. Tercih dönemi 28 Aralık tarihine kadar sürecek.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.