KPSS tercihleri 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? (ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri için geri sayım başladı. Binlerce memur adayının katılım sağladığı KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, gözler ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

KPSS tercihleri 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? (ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)

lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. tarafından yapılan 2022 KPSS takvimi sonrasında, KPSS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık'ta yayınlanacak. dönemi 28 Aralık tarihine kadar sürecek.

KPSS tercihleri 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? (ÖSYM KPSS tercih kılavuzu) - 1

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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