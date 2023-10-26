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KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları, 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasıyla binlerce üniversite öğrencisi tarafından sorgulanıyor. Öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla başvurdukları KYK burs başvuruları tamamlandı ve gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı

2023-2024 burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Yüz binlerce öğrenci hem hem de yaşamlarına katkı sağlaması amacıyla, KYK burslarına kavuşmak istiyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı - 1

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

Burs ödemeleri yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak güncellenmişti.

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