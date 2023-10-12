KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023-2024 GSB bursu sonuç tarihinde

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 19 Ekim'de sona erecek. KYK burs başvurularını e-Devlet üzerinden yapan öğrenciler ise gözlerini burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023-2024 GSB bursu sonuç tarihinde

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, GSB üzerinden burs başvurularını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 19 Ekim'de sona erecek olan KYK burs başvurularının ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 12-19 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl kasım ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023-2024 GSB bursu sonuç tarihinde - 1

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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