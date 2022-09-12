KYK burs başvurusu ne zaman? (2022 GSB KYK burs ve kredi başvurusu)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ve kredi başvuruları için tarihler soruşturuluyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından şimdi de KYK burs başvuruları gündeme geldi.

Barınma ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler şimdi de eğitim hayatlarına maddi destek sağlaması için KYK burslarını bekliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman?



KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.



Buna göre; KYK burs başvurularının yine Kasım ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.