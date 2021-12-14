KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KYK burs ücreti ne kadar?)

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Geçtiğimiz yıl 28 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı.



KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.



2021 yılı için belirlenen ücret; lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.



Burs ödemeleri, bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.

Her ay başında öğencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.



KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?



Başarısız olma,



Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,



Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,



Öğretim kurumunun kapatılması,



Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,



Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.