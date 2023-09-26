KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? (2023-2024 GSB KYK ek yurt başvuru tarihleri)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları için bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yerleşen öğrenciler, barınma ihtiyaçları için KYK ek tercih yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, KYK ek tercih yurt başvuruları başladı mı, ne zaman?

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?



YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek.

YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.