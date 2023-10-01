KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman, hangi ayda? (2023-2024 GSB KYK ek tercih yurt başvuru tarihleri)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek tercih yurt başvuruları, YKS ek tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Üniversite ek yerleştirme sonuçlarına göre okullara kayıtlarını yaptıracak olan öğrenciler, daha sonrasında ise barınma ihtiyaçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK yurtlarına başvuracak. Peki, 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman, hangi ayda?

KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman, hangi ayda? (2023-2024 GSB KYK ek tercih yurt başvuru tarihleri)

2023-2024 ek tercih yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. ek yerleştirme sonuçlarına göre, oturdukları şehirlerden başka şehirlere gidecek olan öğrenciler, barınma ihtiyaçları için KYK ek yurt başvurularını bekliyor. Peki, KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman, hangi ayda?

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurtlarında ek yurt başvuru ekranı bir kez daha açılacak.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere dahil olan bu öğrenciler de yurtlara yerleştirilecek.

YKS ek kontenjandan yerleşen öğrencilerin KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak.

KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman, hangi ayda? (2023-2024 GSB KYK ek tercih yurt başvuru tarihleri) - 1

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?

Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:

“İlk aşamada yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız.”

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmekte.

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