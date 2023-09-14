KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) yurtlarında barınma hakkı elde eden üniversite öğrencilerinin kayıt işlemini tamamlaması için taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.
TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?
Taahhütname, şahsın kendine ait olan hesabı veya kendi adına, farklı bir “gerçek” ya da “tüzel” kişiye, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir şekilde, bir işin yapılmasını ya da bir şeyin teslim alındığının kanıtı olarak verdiği/aldığı belgeye verilen isimdir.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.
Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.
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