KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları için son gün ne zaman? (e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı)

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt hakkı kazanan adaylar büyük bir heyecanla KYK yurt başvurularını bekliyordu.

KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları sonrasında erişime açıldı. Peki, KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden nasıl alınacak? Başvurular ne zamana kadar devam edecek?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



KYK yurt başvurularının erişime açılmasıyla birlikte, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptıran öğrenciler yurt başvurularının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.

24 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



KYK yurt başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler başvurularını gerçekleştirmeye başladı.



Yurt başvurularının ardından ise burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.



Geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlayan burs ve kredi başvurularının bu yıl da aynı tarihlerde erişime açılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?



24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos saat 23.59'a kadar sürmeye devam edecek.

Başvuruları e-Devlet üzerinden yapacak olan öğrenciler, başvurular sona erene kadar bilgilerini e-Devlet üzerinden güncelleyebilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.



b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.



c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,



d) Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.