Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler KYK yurt kayıt tarihlerine çevrildi. KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrenen öğrenciler ise şimdi gözlerini KYK yurt kayıtlarına çevirdi. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? KYK taahhütname onayı nasıl yapılır, yurt kayıt ücreti ne kadar?



KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?



ilk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.



Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.



KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır.

Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

