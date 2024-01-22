KYK yurt-time 2024 başvuruları başladı: KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2024 KYK yurt-time projesinin ne olduğu ve nasıl başvurulacağı binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. KYK yurdunda kalan birçok öğrenci yurt-time projesi ile spor faaliyetlerine katkıda bulunabilecek. Peki, KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
KYK YURT-TİME BAŞVURULARI BAŞLADI
KYK yurt-Time Spor Projesi başvuruları 22 Ocak Pazartesi günü başladı. Başvurular 26 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.
KYK YURT-TİME PROJESİNE NASIL BAŞVURULUYOR?
KYK yurdunda kalan öğrenciler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapacaklar. Aşağıdaki linkten kolaylıkla başvurunuzu yapabilirsiniz.
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KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?
KYK yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar.
Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.
Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.
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