KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? (2023-2024 GSB yurtları açılış tarihi)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının ne zaman açılacağı, 2023-2024 üniversite açılış tarihinin yaklaşamasıyla birlikte binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. KYK yurt başvuru ve yedek yurt sonuçlarına göre, GSB yurtlarına kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yurtların açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? (2023-2024 GSB yurtları açılış tarihi)

2023-2024 yurtlarının açılış tarihi, başvuru sonuçlarına göre yurtlara kayıt yaptıran öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. YKS tercih sonuçlarına göre üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacak. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?

2023 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Genellikle üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor.

İllere göre KYK yurtlarının açılış tarihleri değişiklik gösteriyor.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? (2023-2024 GSB yurtları açılış tarihi) - 1

2023-2024 ÜCRETLERİ

2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;

TİP1

Ücret: 345 lira

Depozito: 855 lira

TİP2

Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP3

Ücret:405 lira

Depozito: 1020 lira

TİP4

Ücret: 480 lira

Depozito: 1100 lira

TİP5

Ücret:510 lira

Depozito: 1200 lira

TİP6

Ücret: 570 lira

Depozito: 1365 lira

Kıbrıs

Ücret: 750 lira

Depozito: 1620 lira

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