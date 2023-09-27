KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? (2023-2024 GSB yurtları açılış tarihi)

2023-2024 KYK yurtlarının açılış tarihi, başvuru sonuçlarına göre yurtlara kayıt yaptıran öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. YKS tercih sonuçlarına göre üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacak. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?



2023 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Genellikle üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor.



İllere göre KYK yurtlarının açılış tarihleri değişiklik gösteriyor.



YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?



YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.



2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ



2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;



TİP1



Ücret: 345 lira



Depozito: 855 lira



TİP2



Ücret:405 lira



Depozito: 1020 lira



TİP3



Ücret:405 lira



Depozito: 1020 lira



TİP4



Ücret: 480 lira



Depozito: 1100 lira



TİP5



Ücret:510 lira



Depozito: 1200 lira



TİP6



Ücret: 570 lira



Depozito: 1365 lira



Kıbrıs



Ücret: 750 lira



Depozito: 1620 lira