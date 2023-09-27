KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? (2023-2024 GSB yurtları açılış tarihi)

2023-2024 KYK yurtlarının açılış tarihi, başvuru sonuçlarına göre yurtlara kayıt yaptıran öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. YKS tercih sonuçlarına göre üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarıyla sağlayacak. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak?
2023 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
KYK yurtları açılış tarihi henüz açıklanmadı. Genellikle üniversitelerde yeni öğrenim döneminin başlaması ile KYK yurtları açılıyor.
İllere göre KYK yurtlarının açılış tarihleri değişiklik gösteriyor.
YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.
2023-2024 KYK YURT ÜCRETLERİ
2023-2024 KYK yurt ücretleri en düşük 345 liradan başlıyor. Aylık ücretler turt tipine göre 570 liraya kadar yükselebiliyor. İşte, yurt tiplerine göre güncel ücretler;
TİP1
Ücret: 345 lira
Depozito: 855 lira
TİP2
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP3
Ücret:405 lira
Depozito: 1020 lira
TİP4
Ücret: 480 lira
Depozito: 1100 lira
TİP5
Ücret:510 lira
Depozito: 1200 lira
TİP6
Ücret: 570 lira
Depozito: 1365 lira
Kıbrıs
Ücret: 750 lira
Depozito: 1620 lira
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