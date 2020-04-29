LGS 2020 ertelendi mi? (Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Yapılan mücadele çerçevesinde alınan kararları sizinle paylaşıyoruz. Salgının başladığı tarihten itibaren hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da yaşıyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiyeler ve bizim de aldığımız karar doğrultusunda; 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime devam etme kararı aldık.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRESİ UZATILDI

16 Mart 2020 itibariyle ara verdiğimiz okullar ile uzaktan eğitim planımızı da hemen ardından plana koyduk. Bizim en temel amacımız öğrencilerin derslerinde soğumaması okuldan kopmaması. Sınavlara hazırlanan öğrenciler de bizim en hassas konumuz.

LGS ERTELENECEK Mİ?

LGS tarihi ile ilgili hafta başında kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Sınıf geçme ile ilgili öğrencilerimiz 1.dönemden sorumlu olacak. Ve öğrencilerin ortalaması kaç olursa olsun bir üst döneme geçecekler.

VİDEO: 2020 LGS'DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER