LGS başvuruları ne zaman? 2024 LGS başvurusunda son durum

2024 LGS oturumunda, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Yeni yılın başlaması ve eğitim yılının ilk yarısının da tamamlanması ile öğrenciler başvuru tarihlerine odaklandı. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS başvuruları ne zaman? 2024 LGS başvurusunda son durum

Milli Bakanı Yusuf Tekin, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıklamıştı. Şimdi ise LGS başvuru tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, 2024 LGS takvimi...

2024 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuru tarihi henüz açıklanmadı. 2024 LGS başvuru takvimi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

2024 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

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