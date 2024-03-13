LGS hakkında sıkça sorulan sorular yanıtlandı: LGS başvurusu nereden yapılacak, başvuru ücretli mi?

SINAV YERİMİ NASIL ÖĞRENECEĞİM?

Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.



SINAVA GİRERKEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER NELER?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır. Öğrenciler; nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

2024 yılı merkezî sınava ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplara ulaşmak için tıklayınız.