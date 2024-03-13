LGS hakkında sıkça sorulan sorular yanıtlandı: LGS başvurusu nereden yapılacak, başvuru ücretli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamındaki merkezî sınava ilişkin, sınava girecek adaylarca merak edilen soruların yanıt bulduğu "2024 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular" dokümanında, sınavla ilgili 38 sorunun yanıtını detaylı bir şekilde verdi.
Ders ve soru dağılımından hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere, sınava ilişkin en başından en sonuna kadar adayların ayrıntılı olarak bilgilendirildiği "2024 Yılı Merkezî Sınav Sıkça Sorulan Sorular"da önemli başlıklar yer aldı.
LGS BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK, BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?
Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.
Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.
SINAVA KATILIM ZORUNLU MU?
Hayır, sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 eğitim öğretim yılı 3. dönem itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmaktır.
SINAV YERİMİ NASIL ÖĞRENECEĞİM?
Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.
SINAVA GİRERKEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER NELER?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır. Öğrenciler; nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
2024 yılı merkezî sınava ilişkin sıkça sorulan soru ve cevaplara ulaşmak için tıklayınız.
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