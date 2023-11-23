LGS için örnek sorular yayınlandı: Bu yıl sınav okul müfredatına yakın

Okul sınavları ve sınıf geçme yönetmeliğindeki değişiklikler Liselere Geçiş Sınavı'ndaki örnek sorulara da yansıdı. Kasım ayında yayınlanan örnek sorularda, yeni nesil soru kalıplarının yanı sıra önceki yılların sınavlarında yer alan "bilgiye dayalı" sorular da çıktı.



Örnek soruları inceleyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, "8.sınıf müfredatıyla tamamen uyumlu bir soru kalıbı olduğunu görüyoruz doğal olarak LGS’de öğrenciler sadece 8.sınıf kazanımları üzerinden değerlendirmeye tabi tutuluyor. Okulda klasik usullerle sınavı yapıyorsunuz müfredatı normal eski usullerle öğretiyorsunuz fakat merkezi sınavlarda çocuklara yeni nesil soruların oluşturduğu sınavla karşı karşıya bırakıyorsunuz bu da doğal olarak bu sınav türüne alışık olmayan öğrencilere genel bir zorluk kavramını gündeme getiriyordu. Bu sınavda sanki biraz daha zaman ve strese karşı yarışın çocuklar açısından daha olumlu yansıyacak küçük bir değişikliğe gidildiğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



Geçen sene LGS sınavının kolay olduğunu ve bu sebeple 500'ün üzerinde 1. çıktığını söyleyen Ünsal, "Geçen sene 500'ün üzerinde birincinin çıkması soruların nispeten öğrenciler açısından kolay olduğunu gösterdi ama bu tip sıralama yapılması gereken sınavlarda mutlaka belli bir zorluk seviyesi üzerinden sorular değerlendirilmeli. Bence bu yıl soru hazırlayan ekibe fazla iş düşüyor. Belki daha seçici sorularla öğrenciler sorgulanıp daha sınav peformansına dayalı sorular oluşturulabilirdi.

Liselere Geçiş Sınavı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak." dedi.

