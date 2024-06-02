LGS sınav arasında dışarı çıkılıyor mı, 1.oturum kaç dakika? (LGS'de mola süresi)

2 Haziran Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı gerçekleştirilecek. Sınav, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Peki, LGS sınav arasında dışarı çıkılıyor mı, 1.oturum kaç dakika?

LGS sınav arasında dışarı çıkılıyor mı, 1.oturum kaç dakika? (LGS'de mola süresi)

Merkezî ; 02 Haziran 2024 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

LGS sınav arasında dışarı çıkılıyor mı, 1.oturum kaç dakika? (LGS'de mola süresi) - 1

BİRİNCİ VE İKİNCİ OTURUM SÜRESİ

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

Ek süre verilen özel ihtiyacı olan öğrencilerde;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacak.

LGS sınav arasında dışarı çıkılıyor mı, 1.oturum kaç dakika? (LGS'de mola süresi) - 2

BİRİNCİ OTURUM ARDINDAN MOLA KAÇ DAKİKA?

Saat 10.45 ile 11.30 arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS sonuç tarihi)

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS sonuç tarihi)

ATA-AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF bitirme sınav takvimi

ATA-AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta? ATA AÖF bitirme sınav takvimi

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (1-2 Haziran sınav takvimi)

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (1-2 Haziran sınav takvimi)

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024-DGUY Sınav Sonuçları Açıklandı (ÖSYM DGUY Sınav Sonuçları sorgulama)

2024-DGUY Sınav Sonuçları Açıklandı (ÖSYM DGUY Sınav Sonuçları sorgulama)

2024-2025 eğitim yılı okul açılma tarihi: 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor?

2024-2025 eğitim yılı okul açılma tarihi: 2024 yaz tatili ne zaman bitiyor?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...