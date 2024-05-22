LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS sınav yerleri sorgulama)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Bu yıl haziran ayında yapılacak olan 2024 LGS sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan on binlerce öğrenci sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrasında LGS sınav giriş yerleri belli oldu. Peki, 2024 LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS sınav yerleri sorgulama)

2024 sınav giriş belgesinin ne zaman alınacağı, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava girecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Hangi okullarda sınava gireceklerini merak eden öğrenciler, yaklaşan LGS sınavı öncesinde araştırmalara başladı. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Bakanlığı () tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2024 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; LGS sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS sınav yerleri sorgulama) - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yayımlanan kılavuza göre, fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından paylaşılacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

ÖĞRENCİLERİN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

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