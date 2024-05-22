LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS sınav yerleri sorgulama)

2024 LGS sınav giriş belgesinin ne zaman alınacağı, güzel bir lisede okuma hayaliyle sınava girecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Hangi okullarda sınava gireceklerini merak eden öğrenciler, yaklaşan LGS sınavı öncesinde araştırmalara başladı. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2024 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; LGS sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

