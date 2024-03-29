LGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular bugün sona eriyor (2024 MEB LGS sınav tarihi)

2024 LGS NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.



Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.



SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.



Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.