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LGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular bugün sona eriyor (2024 MEB LGS sınav tarihi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 2024 LGS öncesinde başvuru işlemleri sürüyor. Başvurularını henüz tamamlamamış olan öğrenciler bugün son kez başvurularını yapabilecek. Peki, 2024 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular bugün sona eriyor (2024 MEB LGS sınav tarihi)

2024 sınav tarihi, başvuruların bugün sona erecek olmasının ardından sorgulanıyor. Güzel bir lisede okuyabilme hayaliyle sınava girecek olan öğrenciler son hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2024 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS BAŞVURULARI SONA ERİYOR

Merkezi sınav başvuruları, "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştiriliyor. Sınava katılım isteğe bağlı olacak, katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek.

Okul müdürlükleri işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları, 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

LGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular bugün sona eriyor (2024 MEB LGS sınav tarihi) - 1

2024 LGS NE ZAMAN?

Milli Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

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