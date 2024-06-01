LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS sonuç tarihi)

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. 2 Haziran'da LGS sınavına girecek olan adaylar bir yandan da LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte yaz tatiline çıkacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasına yakın bir dönemde de okul kayıtları için hazırlıklara başlayacak. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS sonuç tarihi)

2024 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2024 LGS takvimi sonrasında için tarih belli oldu. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS sonuç tarihi) - 1

LİSE YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

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