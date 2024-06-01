LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 MEB LGS sonuç tarihi)

2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 LGS takvimi sonrasında sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.



Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

